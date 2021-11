Roma-Torino: ancora 2000 biglietti disponibili per i tifosi giallorossi. 346 tagliandi venduti a quelli granata

Si avvicina la sfida di campionato tra Roma e Torino, con i tifosi giallorossi che si avvicinano a far registrare un nuovo sold-out allo Stadio Olimpico. I tagliandi a disposizione per i tifosi di casa si avviano all'esaurimento: solo 2000 i biglietti ancora in vendita. Risposta timida, invece, dei tifosi granata. Al momento i titoli di accesso al settore ospite si attestano sulle 346 unità, meno del 10% di quelli disponibili (4000).

? Aggiornamento biglietteria:#RomaTorino Poco meno di duemila biglietti rimanenti in vendita (per i romanisti). Settore ospiti: 346 su 4000#asroma ??? — laroma24.it (@LAROMA24) November 26, 2021