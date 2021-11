Primavera, Roma-Bologna: aperte le prenotazioni per assistere alla sfida di domani

Si avvicina il nono impegno stagionale in campionato per la Roma Primavera di Alberto De Rossi. I giallorossi affronteranno il Bologna domani alle 15, sul prato del Di Bartolomei di Trigoria. Come reso noto dal club, è possibile prenotare il proprio posto per assistere alla sfida, con la Roma chiamata a confermare e rinforzare il proprio primo posto in classifica. Per riservarsi un posto al Fulvio Bernardini è necessario compilare un form messo a disposizione sui canali ufficiali del club giallorosso.

(asroma.com)

RISERVA IL TUO POSTO PER ROMA-BOLOGNA PRIMAVERA