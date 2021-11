BOLOGNA-ROMA: info biglietti. Venerdì alle 10 via alla vendita libera per il settore ospiti. Tagliandi a 35 euro

Il Bologna rende note le modalità d'acquisto dei titoli di accesso al Dall'Ara per assistere al match tra i felsinei e la Roma, in programma mercoledì 1 dicembre alle 18.30. I tagliandi per il settore ospiti saranno acquistabili, come comunicato dai canali ufficiali di Bologna e Roma, a partire dal 26 novembre alle ore 10 - al prezzo di 35 euro -, ma i residenti nella regione Lazio potranno acquistare unicamente la Curva Ospiti e solo se in possesso della fidelity card della Roma. I titoli sono incedibili.

(bolognafc.it)

