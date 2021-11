Non accenna a rallentare la corsa al biglietto dei tifosi della Roma. Arrivano a tal proposito aggiornamenti per quanto riguarda la situazione dei biglietti in vista dei prossimi match casalinghi della Roma: sono già 25mila gli spettatori attesi per la gara contro lo Zorya, mentre con il Torino si è già raggiunta quota 27mila.

Per quanto riguarda Roma-Inter, invece, la quota degli spettatori è già pari a 30.500, con la prevendita che si era chiusa a 2mila biglietti venduti.