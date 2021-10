Campagna abbonamenti: Curva Sud centrale sold out in pochi minuti di vendita libera. 100 tifosi in fila all'Olimpico (FOTO)

Alle 11 di questa mattina è terminata la fase di prelazione per gli abbonamenti in Curva Sud, dedicata a chi, nella stagione 2019/20, aveva un posto stagionale assicurato nel settore più caldo del tifo romanista. Alle 12 è stata aperta la vendita libera proprio per la Curva Sud, dove rimangono ancora degli abbonamenti invenduti. Al momento, il totale degli abbonati è a 16.620.

12.35 - Aggiornamento anche dai canali ufficiali del club, che su Twitter annuncia il sold out in Curva Centrale.





12.22 - Sold out in Curva Sud centrale. Dopo pochi minuti dal via alla vendita libera i posti in Curva Sud centrale rimasti vacanti al termine della fase di prelazione sono già terminati. Restano alcuni posti Curva Sud laterale.

12.10 - Ci sono circa centinaio di tifosi fuori dal punto vendita dell'AS Roma in via delle Olimpiadi per gli abbonamenti in vendita libera. Il via alla nuova fase è partito alle ore 12. Ci sono circa 100 tessere per la Curva Sud disponibili, che stanno velocemente andando esaurite.





? Circa un centinaio di tifosi fuori dal punto vendita #asroma dello #StadioOlimpico in via delle Olimpiadi per gli abbonamenti in vendita libera. Inizio effettivo ore 12 e circa 100 tessere #curvasud disponibili che stanno velocemente andando esaurite

