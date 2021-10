Bodo/Glimt-Roma: staccati 200 biglietti in prelazione, disponibili altri 200

Terminata la sosta per le Nazionali, la Roma è attesa da due trasferte: dopo il big match di campionato in programma domenica sera in casa della Juventus, i giallorossi affronteranno in Conference League il Bodo/Glimt giovedì 21 ottobre alle 18.45 in Norvegia. Da questa mattina alle 10.00 è possibile per i titolari del nuovo abbonamento As Roma 2021/22 prenotare il biglietto e, come appreso da LAROMA24.IT, sono stati venduti 200 tagliandi in prelazione. Ne sono a disposizione ulteriori 200.

LR24