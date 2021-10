Bodo/Glimt-Roma: al via la prenotazione dei tagliandi per i nuovi abbonati

Via alla prenotazione dei tagliandi per assistere a Bodo/Glimt-Roma riservata ai titolari del nuovo abbonamento As Roma per la stagione 2021/2022: come annunciato nella giornata di ieri e ricordato in un tweet apparso sul profilo ufficiale del club giallorosso, i tifosi hanno ora la possibilità di prenotare i tagliandi per il match di Conference League, in programma il prossimo 21 ottobre alle 18.45.

Sarà invece possibile effettuare la prenotazione libera dalle ore 10.00 alle 18.00 di giovedì 14 ottobre.

