As Roma: dalle 16 in vendita i biglietti per le gare con Napoli e Milan. Prezzo speciale per gli 'amici' di abbonati

A partire dalle 16 di oggi sarà possibile acquistare i biglietti validi per Roma-Napoli e Roma-Milan, in programma domenica 24 e la settimana successiva allo Stadio Olimpico. Come fa sapere la società giallorossa nella nota pubblicata sul sito ufficiale: "Per tutto il periodo di vendita di Roma-Napoli e di Roma-Milan, chi si è abbonato alla stagione 2021-22 potrà usufruire di un prezzo dedicato per l’acquisto di biglietti aggiuntivi per gli amici romanisti, anche in settori diversi rispetto al proprio abbonamento!".

? Roma-Napoli e Roma-Milan: i biglietti andranno in vendita oggi alle 16:00! ?#ASRoma — AS Roma (@OfficialASRoma) October 15, 2021