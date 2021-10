AS Roma: aperta la nuova campagna abbonamenti. Tempi di attesa di oltre un'ora (FOTO)

Dalle 11 di oggi i tifosi della Roma possono rinnovare e/o acquistare l'abbonamento per la stagione 2021/2022. Come annunciato dal club giallorosso tramite il proprio profilo Twitter, è partita di fatto la nuova campagna abbonamenti. La Roma è stato il primo club a rendere possibile l'acquisto di un pacchetto di partite per la stagione in corso.

?️ È ora possibile acquistare o rinnovare l’abbonamento per il 2021-22! ??#ASRoma — AS Roma (@OfficialASRoma) October 11, 2021

Sono moltissimi i tifosi che si sono collegati per assicurarsi un abbonamento, tanto che i tempi di attesa per acquistare e/o rinnovare il pacchetto sono molto lunghi: prevista un'attesa di più di un'ora per chi sta tentando di effettuare l'acquisto.