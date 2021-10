As Roma: 35.200 biglietti venduti per il Napoli, 33.800 per la sfida al Milan. Sono 19.400 gli abbonamenti

Aggiornamenti per quanto riguarda la situazione biglietti in vista dei prossimi due match interni della Roma contro il Napoli di Spalletti e il Milan di Pioli. Prosegue il trend positivo: sale a 35.200 i biglietti il numero di biglietti venduti per il Napoli, 33.800 per la sfida contro il Milan. Aggiornamenti anche per quanto riguarda la campagna abbonamenti: il numero di tessere staccate è arrivato a 19.400.