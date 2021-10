AS Roma: 19500 abbonamenti staccati. All'Olimpico in 39mila col Napoli e 37mila con il Milan

La Roma tra il calore dei tifosi: non manca mai il supporto dei romanisti, come testimoniano i 'numeri' della campagna abbonamenti e dei biglietti venduti. Sale, infatti, a 19500 la quota degli abbonamenti staccati, mentre per i prossimi due impegni in campionato allo stadio Olimpico, contro il Napoli domenica 24 ottobre alle 18.00 e contro il Milan domenica 31 ottobre alle 20.45, saranno rispettivamente 39mila e 37mila gli spettatori sugli spalti.

