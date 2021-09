ZORYA-ROMA: info biglietti. Da lunedì alle 12 al via la prenotazione per gli ex abbonati, settore ospiti a 5 euro

Dopo aver battuto il CSKA Sofia nella prima giornata del girone di Conference League, giovedì 30 settembre la Roma affronterà in trasferta lo Zorya. Il club giallorosso ha comunicato le modalità di acquisto dei tagliandi del settore ospiti:

Torna la UEFA Europa Conference League! La Roma scenderà in campo il 30 settembre alla Slavutyc Arena, a Zaporižžja, in Ucraina. Sarà la 2a giornata del gruppo C. All'esordio nella competizione, la Roma ha travolto 5-1 il CSKA Sofia.

I tifosi della Roma potranno prenotare i biglietti del settore a loro riservato dalle ore 12:00 di lunedì 27 settembre alle ore 18:00 di martedì 28 settembre.

La prenotazione online prevede l’emissione di un promemoria pdf che darà diritto all’acquisto del biglietto per la partita attraverso un link che sarà inviato alla mail utilizzata in fase di prenotazione.

Sono previste due fasi. Nella prima, dalle ore 12:00 di lunedì 27 alle 9:59 di martedì 28 settembre, potranno acquistare i tagliandi solo gli abbonati Serie A 2019-20. Per finalizzare la prenotazione dovrà essere inserito nell’apposito campo il PNR/N°Abbonamento valido per la stagione 2019-20.

La seconda fase consiste nella prenotazione libera: i tifosi potranno esercitarla dalle ore 10:00 alle ore 18:00 di martedì 28 settembre.

In tutte le fasi di vendita, può essere prenotato massimo un biglietto per transazione.

Il prezzo del biglietto del Settore Ospiti è di 5€.

Non sarà richiesto alcun pagamento in fase di prenotazione. L’acquisto avverrà direttamente sul canale di vendita messo a disposizione della società FC Zorya tramite un apposito link e codice di accesso inviato via mail.

RACCOMANDAZIONI E INFORMAZIONI PER ACCESSO ALLA SLAVUTYC ARENA

Per accedere allo stadio sarà necessario mostrare il passaporto unitamente al biglietto.

Tutte le regole di accesso in Ucraina sono disponibili al link http://www.viaggiaresicuri.it/country/UKR

AS Roma, inoltre, raccomanda a tutti i propri tifosi di non recarsi in Ucraina per la gara senza essere già in possesso del biglietto d’ingresso allo Slavutyc Arena e di verificare attentamente i requisiti di viaggio richiesti dalle autorità locali.

Per maggiori informazioni o in caso di mancata ricezione mail di conferma prenotazione/link di acquisto è possibile scrivere una mail all’indirizzo helpfidelityroma@asroma.it.

(asroma.com)

