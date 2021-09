Roma-Udinese: vicino il sold out, solo 1000 biglietti rimasti. Per l'Empoli staccati già 6500 tagliandi

Roma-Udinese si avvia verso il tutto esaurito. A 24 ore dal calcio d'inizio già oltre 28 mila i biglietti acquistati il match della quinta giornata del campionato di Serie A. Come annuncia la società giallorossa sono esauriti i settori di Curva Sud, Distinti Sud, Distinti Nord Est e Tribuna Tevere. Restano disponibili meno di 1000 posti in Monte Mario Nord e in Curva Nord.

Partita intanto anche la vendita dei tagliandi per Roma-Empoli del prossimo 3 ottobre, la gara casalinga successiva al derby. In poco più di 5 ore risultano già 6500 i biglietti venduti.