Roma-Udinese: 19500 tagliandi staccati. Per il derby quota 6mila

Dopo la gara in casa del Verona domenica alle 18.00, la Roma è attesa dal doppio appuntamento settimanale in campionato: giovedì 23 settembre allo stadio Olimpico ospiterà l'Udinese, prima del derby in programma domenica 26 alle 18,00.

È stata raggiunta quota 19500 biglietti per assistere al match infrasettimanale contro i bianconeri di Gotti, mentre per Lazio-Roma tra Curva e Distinti Sud sono stati staccati 6000 tagliandi in meno di 24 ore (ieri alle 16 è iniziata la prelazione riservata agli abbonati Serie A 2019/20) con 3000 biglietti rimasti disponibili.

LR24