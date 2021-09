Dopo la trasferta di Conference League in casa dello Zorya, match valido per la seconda giornata del girone e in programma giovedì alle 18.45, la Roma ospiterà l'Empoli nella 7a giornata di campionato. Come apprende LAROMA24.IT, per la gara contro la squadra di Andreazzoli prevista domenica alle 18.00 allo stadio Olimpico sono stati staccati 23500 tagliandi.

LR24