VERONA-ROMA: info biglietti. Settore ospiti a 25 euro

Dopo la gara di Conference League di giovedì sera allo stadio Olimpico, la Roma sarà ospite del Verona nella quarta giornata di campionato, in programma domenica alle 18.00. Le informazioni per l'acquisto dei biglietti:

Dalle ore 11:00 di martedì 14 settembre saranno in vendita i biglietti dei Settori Curva Nord Inferiore e Curva Nord Superiore per Verona-Roma, in programma domenica 19 settembre alle ore 18:00 allo Stadio Bentegodi.

I tagliandi potranno essere acquistati online su www.vivaticket.com e presso i punti vendita della rete nazionale Calcio di Vivaticket (clicca qui per verificare la lista in mappa) fino alle ore 19 di sabato 18 settembre al prezzo di 25 euro (5 euro per il ridotto Under 14).

LIMITAZIONI ALLA VENDITA

Secondo quanto indicato dall’Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive presso il Ministero dell’Interno con determina n.13 del 07/09/21, l’acquisto dei biglietti per i residenti nella Regione Lazio sarà limitato al solo Settore Ospiti.

MODALITÀ DI ACCESSO ALLO STADIO BENTEGODI

Per entrare allo stadio sarà necessario essere in possesso di Green Pass.

È indispensabile aver ottenuto e poter esibire il QR Code, unico rilevatore funzionale alla verifica della validità del Green Pass con app ministeriale. Con il tampone rapido servono almeno due ore prima del rilascio del QR Code.

Non saranno rimborsati tagliandi qualora l’intestatario non possa mostrare la documentazione richiesta per l’accesso all’evento, in particolare documento d’identità in corso di validità in originale, biglietto e QR code del Green Pass.

PROCEDURA DI AUTORIZZAZIONE INGRESSO STRISCIONI

Con riferimento a quanto disposto dalle determinazioni dell’Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive n. 14/2007 dell’8 marzo 2007 (introduzione striscioni e simili negli impianti sportivi), si comunica che le richieste potranno essere inviate all’indirizzo mail striscioni@hellasverona.it entro i termini fissati riportati a questolink nella sezione PROCEDURA PER RICHIEDERE L’AUTORIZZAZIONE.

(asroma.com)

