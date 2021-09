Derby: staccati già circa 2500 tagliandi

Al via da oggi, dalle 16, la prelazione riservata agli abbonati Serie A 2019/20 per acquistare il biglietto in Curva e Distinti Sud per assistere al derby, in programma domenica 26 settembre. Per il match contro la Lazio all'Olimpico, come appreso da LAROMA24.IT, sono stati già staccati in circa 3 ore di prelazione circa 2500 tagliandi dai tifosi giallorossi.

