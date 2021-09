Derby: al via la vendita libera dei biglietti riservati ai giallorossi

Dopo la sfida contro l'Udinese in programma giovedì sera all'Olimpico, ad attendere la Roma ci sarà il derby, in trasferta, previsto per domenica alle 18.00. Si è conclusa oggi la fase di prelazione riservata agli abbonati Serie A 2019/20 per acquistare i biglietti in Curva e Distinti Sud con 6500 tagliandi staccati, come appreso da LAROMA24.IT.

E, come fa sapere con un tweet il club giallorosso, parte oggi la vendita libera dei biglietti riservati ai tifosi della Roma.