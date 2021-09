Parte giovedì 16 settembre il cammino della Roma nella fase a gironi di Conference League affrontando nella prima giornata il CSKA Sofia. Per il match in scena alle 21.00 allo stadio Olimpico scatta oggi la vendita libera dei settori Curva Sud, Curva Sud Laterale e Distinti Sud: tagliandi a 10 euro per Curva Sud, 14 per Distinti.