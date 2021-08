Roma-Sassuolo: parte la prelazione per gli abbonati...ma non c'è ancora data e orario

Stranezze di fine agosto: questa mattina la Roma ha fatto scattare la prelazione dedicata agli abbonati della stagione 2019/20, quella stroncata, almeno nel tifo, dal diffondersi della pandemia, per l'acquisto dei biglietti validi per la gara al Sassuolo, in programma alla ripresa.

Ecco, qui nasce l'equivoco dovuto ai 'ritardi' della Lega di Serie A nella comunicazione di anticipi e posticipi dalla 3a giornata in poi: al momento, infatti, non è dato sapere la data e tantomeno l'orario in cui si giocherà la partita.