Roma-Fiorentina, info biglietti: prelazione per i vecchi abbonati prorogata fino alle 16 di domani

Come fa sapere la Roma attraverso i propri canali ufficiali, a causa dei disservizi registrati nella vendita dei biglietti per assistere a Roma-Fiorentina riservata agli abbonati della stagione '19/'20, la fase di prelazione in questione verrà prorogata fino alle 16 di domani 17 agosto.

A causa dei disservizi verificatisi nella procedura di acquisto dei biglietti per #RomaFiorentina, la fase di vendita riservata agli abbonati 2019-20 è stata prorogata fino alle ore 16:00 di domani, 17 agosto.#ASRoma pic.twitter.com/0owaiaMugM — AS Roma (@OfficialASRoma) August 16, 2021