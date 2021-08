Roma-Fiorentina: alle 11 al via la prelazione per gli abbonati Serie A 2019/20

Dopo aver ritrovato i tifosi sugli spalti dello stadio Olimpico in occasione dell'amichevole contro il Raja Casablanca, la Roma attende i romanisti in casa nella prima giornata di campionato contro la Fiorentina, in programma domenica sera alle 20.45.

Dalle 11.00 di oggi è scattata la prelazione per gli abbonati Serie A 2019-20: potranno usufruire di un prezzo scontato con un massimo di 4 biglietti per transazione. Da domani, alle 11.15, partirà anche la vendita libera, con un massimo di 4 biglietti acquistabili per transazione.

(asroma.com)

?️ #RomaFiorentina: al via la vendita dei biglietti riservata agli abbonati 2019-20! ?️#ASRoma — AS Roma (@OfficialASRoma) August 16, 2021

