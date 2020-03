Siviglia-Roma: scatta oggi la vendita libera per la trasferta di Europa League

Siviglia-Roma, al momento, rimane aperta al pubblico. Ed oggi è scattata la vendita libera per la terza ed ultima fase: dalle 12, infatti, è possibile acquistare i tagliandi rimasti per assistere all'andata del match valido per gli ottavi di Europa League. Queste le tre fasi di vendita già comunicate precedentemente:

FASI DI PRELAZIONE E VENDITA LIBERA

PRELAZIONE 1: riservata ai possessori di entrambi gli abbonamenti Serie A ed Europa League ed acquirenti dei biglietti delle 4 trasferte europee di Graz, Monchengladbach, Istanbul e Gent.

Dalle ore 15.00 di mercoledì 4, alle 14.59 di giovedì 5 marzo. Per finalizzare l’acquisto dovrà essere inserito nell’apposito campo lo stesso PNR o numero tessera dell’abbonamento di Europa League utilizzato per l’acquisto in fase 1 della trasferta di Gent.

PRELAZIONE 2: riservata ai possessori di almeno un abbonamento stagionale (Serie A o UEL)

Dalle ore 15.00 di giovedì 5, alle 11.59 di venerdì 6 marzo 2020. Per finalizzare l’acquisto dovrà essere inserito nell’apposito campo il PNR o numero tessera dell’abbonamento utilizzato.

VENDITA LIBERA (eventuale): Dalle ore 12.00 di venerdì 6 marzo, alle 18.00 di domenica 8 marzo 2020.

