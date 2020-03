Roma-Siviglia: info modalità di rimborso. Avviato l'accredito per i biglietti acquistati online. Dal 6 aprile al via le richieste per i tagliandi acquisiti presso gli Stores (COMUNICATO)

Pubblicato sul sito ufficiale del club un comunicato sulle modalità di rimborso dei tagliandi per assistere a Siviglia-Roma. Di seguito la nota del club:

"In conseguenza di quanto disposto dal DPCM firmato il 9 marzo per il contrasto alla diffusione del Covid-19, l'AS Roma desidera informare i tifosi su alcune novità inerenti le modalità di rimborso per i biglietti della partita Roma-Sevilla del prossimo 19 marzo.Acquisti effettuati online su www.asroma.com . Come precedentemente comunicato in data 6 marzo 2020, il rimborso per tutte i biglietti acquistati su asroma.com è stato avviato e l’accredito dell’importo pari al valore dei biglietti avverrà nelle prossime settimane.