Roma-Siviglia: previsto un rimborso per i tifosi che avevano acquistato il biglietto

Vista l'emergenza Coronavirus, come è ormai noto anche la gara di Europa League tra Roma e Siviglia si giocherà a porte chiuse. E arrivano buone notizie per i tifosi che avevano acquistato il biglietto. Con un tweet sul proprio profilo ufficiale infatti, la società capitolina ha annunciato che tutti coloro che avevano acquistato un tagliando per la partita potranno ottenere il rimborso. Questo quanto si legge sul sito del club:

DATE E MODALITA’ DI RIMBORSO ACQUISTI EFFETTUATI ONLINE SU ASROMA.COM: "Tutti i biglietti acquistati sul sito ufficiale www.asroma.com, saranno automaticamente annullati e rimborsati. L’importo pari al valore dei biglietti verrà riaccreditato sulla carta di credito o il conto Paypal utilizzati per l’acquisto. I tempi di accredito possono variare in base a termini e condizioni di utilizzo della carta di credito o conto Paypal utilizzati."

ACQUISTI EFFETTUATI PRESSO I PUNTI VENDITA AS ROMA STORE: "A partire dal 16/03/2020, i tifosi potranno richiedere il rimborso dei biglietti. Sarà necessario recarsi presso lo stesso punto vendita in cui si è precedentemente acquistato il biglietto e presentare i biglietti in originale o la e-mail di conferma dell’acquisto. E’obbligatorio inoltre presentare i documenti degli intestatari dei biglietti per validare l’annullo e il rimborso.

CALL CENTER: "A partire dal 16/03/2020, i tifosi potranno richiedere il rimborso dei biglietti. Sarà necessario inviare una e-mail all’indirizzo tifosi@asroma.it comunicando il numero della transazione ed il nominativo dell’acquirente.

PUNTI VENDITA VIVATICKET: A partire dal 16/03/2020, i tifosi potranno richiedere il rimborso dei biglietti. Sarà necessario recarsi presso lo stesso punto vendita in cui si è precedentemente acquistato e presentare i biglietti in originale. Sarà rimborsato l’importo di pari valore dei biglietti restituiti. E’obbligatorio inoltre presentare i documenti degli intestatari dei biglietti per validare l’annullo e il rimborso.

