Nuova promozione per i tifosi da parte della società giallorossa: come annunciato in un tweet, chi acquisterà online un biglietto per la sfida tra Roma e Gent, godrà di uno sconto del 50% sui tagliandi validi per la successiva sfida con il Lecce, in programma domenica 23 febbraio alle 18.

? Promozione ? 1⃣ Acquista online il tuo biglietto per Roma-Gent 2⃣ Ricevi uno sconto del 50% su Roma-Lecce!#ASRoma — AS Roma (@OfficialASRoma) February 13, 2020