SASSUOLO-ROMA: da oggi in vendita i biglietti per la trasferta. Al costo di 35 euro

Superato il derby con un pareggio che lascia più rimpianti che altro, la Roma sarà attesa sabato prossimo dalla trasferta in casa del Sassuolo. Queste le informazioni relative alla gara in casa dei neroverdi programmata per sabato sera:

L'AS Roma informa che sono in vendita da oggi i biglietti del settore ospiti per la sfida di campionato in casa del Sassuolo. La partita si giocherà sabato 1 febbraio alle ore 20:45. La vendita dei tagliandi non prevede limitazioni di residenza o possesso di Fidelity Card e proseguirà fino alle 19:00 di venerdì 31 gennaio.

PREZZO BIGLIETTI Settore Ospiti (Tribuna Nord): € 35 + diritti di prevendita. Biglietti non cedibili.

