Roma-Torino: sconto del 30% per 24 ore sui biglietti di tribuna Monte Mario

Nuovo "Flash Sale" per la Roma che sui propri canali social ha annunciato uno sconto del 30% a partire dalle 16 di oggi e valido per 24 ore, sui biglietti di 'Tribuna Monte Mario' per la sfida contro il Torino che riaprirà il campionato romanista. La promozione è valida anche per la "Players Zone" e la "Tribuna Legends". L'appuntamento all'Olimpico sarà domenica alle 20.45.

