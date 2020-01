Gent-Roma: partita la prima fase di vendita per la trasferta di Europa League

Come fa sapere la Roma in un post su Twitter, è scattata oggi la prima fase di vendita dei biglietti validi per la trasferta di Europa League che vedrà il club giallorosso impegnato in Belgio, contro il Gent. "Al via la prima fase di vendita dei biglietti per Gent-Roma di Europa League" scrive la società giallorossa sul social network. In questa fase, hanno la prelazione i tifosi che, oltre agli abbonamenti per campionato ed Europa League, hanno partecipato alle 3 trasferte europee del girone.

