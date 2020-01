Domani alle 12:00 inizierà la prima fase di vendita dei biglietti per la gara di Europa League contro il Gent. I tifosi giallorossi potranno acquistare i tagliandi per la trasferta prevista per il 27 febbraio alle 18:55. Il costo del biglietto è di 38 euro. Per questa prima fase è necessario un abbonamento, mentre l'eventuale vendita libera è prevista per il 30 gennaio, fino al 21 febbraio.

(asroma.com)

