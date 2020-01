La Roma con un comunicato sul proprio sito ufficiale rende note le modalità di vendita per i biglietti del settore ospiti per la partita contro il Genoa in programma il 19 gennaio. Il costo dei tagliandi sarà di € 35 più diritti di prevendita. La vendita dei tagliandi potrà avvenire senza limitazioni di residenza o possesso di Fidelity Card, e proseguirà fino alle 19:00 di sabato 18 gennaio.

(asroma.com)

