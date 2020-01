Coppa Italia: in vendita da oggi i biglietti per Juventus-Roma. Settore ospiti a 15 euro

Grazie alla vittoria per 2-0 in casa del Parma ottenuta ieri, la Roma sfiderà la Juventus mercoledì prossimo all'Allianz Arena per i quarti di finale di Coppa Italia. Da oggi è scattata la vendita dei tagliandi per i tifosi giallorossi che occuperanno il settore ospiti dello stadio di Torino il prossimo 22 gennaio alle 20.45.

PREZZO BIGLIETTI

Settore Ospiti: € 15 + diritti di prevendita

(asroma.com)