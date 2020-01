As Roma: dalle 15 di oggi in vendita i biglietti per 4 gare

Dalle ore 15 di oggi sarà possibile acquistare i tagliandi per 4 gare di campionato: si tratta delle sfide con Bologna, Lecce, Sampdoria e Udinese. A riferirlo è la Roma con un tweet pubblicato sul proprio profilo Twitter che annuncia la possibilità, già dal pomeriggio, di assicurarsi un posto per una delle prossime 4 sfide casalinghe, dopo il derby in programma tra due weekend.





