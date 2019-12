E' possibile acquistare da oggi i biglietti del settore ospiti per Milan-Roma, gara in programma per la 28a giornata di campionato che si giocherà nel weekend del 15 marzo. Ancora da stabilire data e orario dalla Lega di Serie A, i tagliandi sono comunque in vendita al costo di 30 euro più commissioni e saranno acquistabili fino al giorno antecedente al match di San Siro.

VAI AL COMUNICATO UFFICIALE

(asroma.com)