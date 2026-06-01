Roma, via il match analyst Marasciulo, arriva Pilati come preparatore atletico. Vicino l'accordo con un nuovo sponsor

In vista della prossima stagione Gian Piero Gasperini vuole una Roma ancora più a sua immagine e somiglianza, e per questo arrivano anche dei cambiamenti all'interno del suo staff. Come riportato dal quotidiano, via il match analyst Marasciulo, arrivato con Claudio Ranieri nel novembre del 2024, mentre arriva il preparatore Alessandro Pilati, con cui Gasperini ha già lavorato nella sua esperienza al Genoa. Pilati arriva nella Capitale dopo 20 anni trascorsi in Liguria.

Non solo cambiamenti nello staff. La Roma si muove anche sulle tematiche extra campo: il club, infatti, è molto vicino a chiudere l'accordo con un nuovo sponsor che dovrebbe essere presente sulla parte posteriore delle maglie di allenamento.

(Il Tempo)