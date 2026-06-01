Clicky

Roland Garros, Cobolli avverte il PSG: "State attenti che l’anno prossimo c’è la Roma" (VIDEO)

01/06/2026 alle 15:06.
cobolli-davis

Dopo aver battuto l’americano Svajda nell’ottavo di finale del Roland Garros col punteggio di 3-1, Flavio Cobolli è stato intervistato nel post gara, dall’ex tennista Caroline Garcia, dove si è complimentato con il pubblico parigino per la vittoria della Champions League del Paris Saint Germain: “Complimenti al Paris Saint Germain per la vittoria della Champions League, ma state attenti che l’anno prossimo c’è la Roma!”