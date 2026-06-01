Roland Garros, Cobolli avverte il PSG: "State attenti che l’anno prossimo c’è la Roma" (VIDEO)

Dopo aver battuto l’americano Svajda nell’ottavo di finale del Roland Garros col punteggio di 3-1, Flavio Cobolli è stato intervistato nel post gara, dall’ex tennista Caroline Garcia, dove si è complimentato con il pubblico parigino per la vittoria della Champions League del Paris Saint Germain: “Complimenti al Paris Saint Germain per la vittoria della Champions League, ma state attenti che l’anno prossimo c’è la Roma!”
"State attenti, ci sarà anche la Roma" ??
Cobolli, cuore giallorosso, fa i complimenti al PSG per la Champions ⚽
Ma avvisa in vista dell'anno prossimo ?
Guarda tutto il #RolandGarros su #DAZN tramite i canali #Eurosport ? pic.twitter.com/egPEFYQ7F6
— DAZN Italia (@DAZN_IT) June 1, 2026