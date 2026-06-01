Marsiglia, conti in rosso per 157 milioni totali: rischio sanzioni ed esclusione dall'Europa League, il club ha bisogno di plusvalenze

L'Olympique Marsiglia rischia pesanti sanzioni da parte dell'UEFA a causa di una grave situazione finanziaria. Secondo quanto rivelato da L'Équipe, il club francese non ha rispettato l'accordo di regolamento siglato nel 2022, avendo accumulato perdite nette pari a circa 157 milioni di euro nelle ultime tre stagioni.
I dati della DNCG (il garante finanziario del calcio francese) evidenziano un costante deterioramento del bilancio della società di proprietà di Frank McCourt: un deficit di 12,7 milioni nel 2022-2023, salito a 39,1 milioni nel 2023-2024 e precipitato a 105 milioni nel 2024-2025. Dinanzi a questi numeri, la commissione di controllo della UEFA valuta provvedimenti severi che potrebbero spingersi fino all'esclusione del club dalla prossima Europa League. Inoltre, il prossimo 18 giugno l'OM sarà ascoltato dalla DNCG, con un probabile blocco o ridimensionamento del monte ingaggi all'orizzonte.
Le difficoltà di bilancio spiegano l'urgente necessità dei francesi di realizzare plusvalenze attraverso le cessioni sul mercato. Uno scenario che interessa da vicino la Roma, da giorni in contatto con il Marsiglia per monitorare la situazione dell'esterno d'attacco Mason Greenwood.
(lequipe.fr)