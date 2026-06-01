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In primavera il kit del centenario: sarà ispirato alla prima maglia storica (FOTO)

01/06/2026 alle 17:06.
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La prossima annata celebrerà il centenario della Roma, e proprio per questo il club ha in mente un kit speciale. Come scrive il sito specializzato in maglie da calcio, il kit celebrativo uscirà nella primavera del 2027 e sarà ispirato alla prima maglia storica indossata nel 1927. Ancora non se ne conoscono i dettagli ma la novità sarà rappresentata dal logo, che vedrà il ritorno del monogramma ASR intrecciato. Presenterà inoltre elementi storici della città e un distintivo per il centenario sotto il colletto.

(footyheadlines.com)

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