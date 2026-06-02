D'Amico, ufficialità in arrivo. Soulé piace al Dortmund. Staff medico: Petrucci saluta

Domani, al massimo giovedì, l'incarico di Tony D'Amico come nuovo direttore sportivo della Roma sarà ufficiale. Ma dietro la forma, c'è la sostanza di un dirigente che sta già lavorando per il club e che più di una volta ha incontrato Gian Piero Gasperini per pianificare il futuro. Possibile, ma non certo, che ad accoglierlo a Trigoria ci sarà anche Ryan Friedkin. E nella seconda parte della settimana è in agenda anche un altro vertice di mercato, per aggiornarsi sul fronte rinnovi e su quello delle cessioni. Le piste più calde, in tema di partenze, sono quelle relative a Ndicka e Soulé. Sul primo è attiva l'Inter, che dovrà acquistare due giocatori difensivi in caso di addio di Bastoni. E l'ivoriano è il primo della lista, se dovesse partire l'azzurro. Qualcosa si muove anche intorno a Soulé. Che in linea teorica, dal punto di vista economico non è il giocatore migliore da vendere, perché genererebbe una plusvalenza significativa solo in caso di partenza dai 45 milioni in su. Sull'argentino si è mosso l'Aston Villa, ma è il Borussia Dortmund la squadra più attiva. Alcuni contatti ci sono già stati, è una pista da tenere d'occhio anche se il club tedesco non è troppo abituato a spendere cifre così elevate. Si muove anche il resto della Roma. È stata già comunicata la separazione allo staff medico dell'ultima stagione, diretto dal professor Bernardino Petrucci. Al suo posto tornerà a Trigoria Riccardo Del Vescovo, anche lui proveniente dall'Atalanta. Mancano 41 giorni al giorno del raduno, poi la squadra inizierà la preparazione: prima a Trigoria poi in Galles. Colloqui in corso per un test col Brighton e un altro col Barcellona, già fissato quello del 15 agosto a Dortmund col Borussia. Chissà che non diventi la partita di Soulé.

(corsera)