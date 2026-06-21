Calciomercato Roma, Ndicka è considerato incedibile da Gasperini: improbabile un interessamento dell'Inter

Il futuro di Evan Ndicka sembra restare saldamente legato alla Roma. Secondo quanto spiegato da Alfredo Pedullà, il difensore ivoriano rappresenterebbe una plusvalenza piena e importantissima per le casse societarie, ma la sua cessione è tutt'altro nei piani. L'allenatore giallorosso Gian Piero Gasperini considera infatti Ndicka il giocatore meno cedibile, così come Manu Koné. Sostituire l'ex Eintracht Francoforte sul mercato si preannuncerebbe estremamente complesso e la società prenderebbe in considerazione un addio solo di fronte a un'offerta fuori mercato. Sul fronte Inter , il giornalista smentisce un reale interessamento dei nerazzurri: la società milanese sta definendo la cessione di Stefan de Vrij al Panathinaikos e, in caso di partenza di Alessandro Bastoni, ha già bloccato come sostituto Oumar Solet, escludendo di fatto la pista giallorossa.





