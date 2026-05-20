VIDEO - Svilar carica la squadra verso la Champions: "Una ancora dai, andiamo"

La Roma vede la Champions League. A 90 minuti dal termine della stagione, i giallorossi sono padroni del proprio destino. Vincere a Verona domenica sera significherebbe, finalmente, Champions League. La vittoria nel derby per 2-0 con doppietta di Mancini ha lanciato la squadra di Gasperini. Al termine della partita è iniziata la festa della squadra sotto la Curva Sud e in particolar modo Svilar ha voluto caricare la squadra proiettandosi da subito all'appuntamento decisivo contro il Verona nell'ultima giornata di campionato. La squadra si è riunita in cerchio a metà campo per festeggiare e il portiere classe 1999 ha caricato così i compagni: "Una ancora, dai, una ancora, andiamo".





