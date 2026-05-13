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VIDEO - Gasparri: "La cosa migliore è che Dybala rimanga. A me piacciono le persone serie come lui, Ranieri, Falcao". E Gasperini? "Ho fatto un elenco"

13/05/2026 alle 22:08.
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Maurizio Gasparri, Presidente Commissione Esteri e Difesa, è un noto tifoso romanista, e questa sera è presente all'Olimpico per la finale di Coppa Italia tra Lazio e Inter. Il politico si è espresso sulla situazione riguardante il possibile rinnovo di Dybala: "La cosa migliore sarebbe che rimanga a Roma, rivedendo un po' anche cifre e ingaggio. Dybala è comunque una persona molto seria e a me piacciono le persone molto serie, Ranieri, Dybala, Falcao". E su Gasperini risponde: "Ho fatto un elenco".