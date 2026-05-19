VIDEO - Derby, Pellegrini verso la panchina della Lazio dopo l'espulsione a Wesley

Lorenzo Pellegrini non è potuto scendere in campo nell'ultimo derby della Capitale a causa dell'infortunio che lo ha tenuto ai box nell'ultimo mese non ancora smaltito. Il numero 7, però, nonostante non fosse a disposizione ha scelto di rimanere vicino alla squadra sedendosi in panchina. Al 70' è scoppiato il nervosismo in campo con delle scintille che hanno portato alle espulsioni di Wesley e Rovella. Pellegrini, a quel punto, molto nervoso, si è avvicinato alla panchina degli avversari protestando animatamente per quanto successo.



