Verso gli Internazionali, Cobolli: "Il giorno della finale andrò al derby" (VIDEO)

A margine della visita al Quirinale con il presidente Mattarella, il tennista Flavio Cobolli ha commentato l'imminente inizio degli Internazionali d'Italia, lasciandosi andare a una battuta legata alla sua fede calcistica. "È un torneo speciale per tutti noi, dove vogliamo fare bene. C’è un po’ di tensione rispetto agli altri tornei, un po’ più di pressione che ci mettiamo anche noi da soli, però è l’anno buono, secondo me possiamo fare bene", ha dichiarato l'atleta. Il tennista, noto tifoso della Roma, ha poi scherzato sulla concomitanza tra la finale del torneo e la sfida contro la Lazio: "Nel giorno della finale ci sarà anche il derby e io credo che andrò al derby. Siamo pronti a combattere e se poi arriverà anche il derby sono pronto ad andare a vederlo". Riguardo al tabellone del torneo, ha aggiunto: "È difficile contro chiunque, è una partita molto complicata, quindi bisogna stare attenti a tutti". Cobolli ha sottolineato anche l'importanza dei successi di Jannik Sinner: "Ci aiuta a migliorarci, ci aiuta a provare a raggiungere quello che sta raggiungendo lui, anche se è molto difficile".

(lapresse.it)