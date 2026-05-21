Totti: rifiutata l'offerta biennale da ambasciatore del club a 500.000 euro netti a stagione. Il Capitano vuole un ruolo più operativo

Il futuro di Francesco Totti è ancora da decifrare, ma al momento il suo ritorno in società è rimandato. Come rivelato dal giornalista Piero Torri, il Capitano ha rifiutato la prima offerta della Roma: due anni di contratto a poco più di mezzo milione netto all'anno per ricoprire il ruolo di ambasciatore del club nell'anno del Centenario. La trattativa, comunque, non è saltata, dato che entrambe le parti vorrebbero arrivare alla fumata bianca, ma serviranno nuovi incontri e una proposta differente da parte dei Friedkin. Il rallentamento nelle tempistiche era stata spiegato con le questioni relative al divorzio tra Totti e l'ex moglie Ilary Blasi e l'udienza decisiva è stata spostata dal 30 aprile al 21 maggio.

Inoltre, dopo l'addio di Claudio Ranieri, l'ex numero 10 vorrebbe avere un ruolo più operativo e vicino alla squadra. Si discuterà anche di questo aspetto ed è probabile che la presenza di Ryan Friedkin a Trigoria porti nei prossimi giorni a un contatto diretto con Totti.

(romasport.eu)