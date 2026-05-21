Totti: "Pellegrini fa la differenza. Può e deve stare nella Roma" (VIDEO)

Due giorni fa Francesco Totti ha partecipato all'evento “Campioni in aula: sport, valori e futuro” , andato in scena nell’Aula Magna della Torre Aldo Rossi presso l’Università LUM “Giuseppe Degennaro” a Casamassima (in provincia di Bari) e tra i vari temi trattati si è soffermato anche su Lorenzo Pellegrini. Ecco le sue parole: "Se rispondo alle domande sulla Roma non mi fanno più rientrare (ride, ndr). A parte gli scherzi, posso dire tutto. Per me Pellegrini è uno dei centrocampisti migliori che ci sono. L’ho sempre detto e lo ribadisco anche dopo una stagione tra alti e bassi, per via degli infortuni e di altre situazioni. Pellegrini è un giocatore che fa la differenza, che in un organico come la Roma può starci e deve starci. Spero possa rimanere a lungo".

Rinnova, rinnova...

"Rinnova?".

Sia lui sia Dybala...

"Pure Dybala?".

Resta con l'ingaggio ridotto a 3 milioni...

"Quanto resta? Uno o due anni? Con quale banca? (ride, ndr)".



