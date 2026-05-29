Totti: "Mai un attrito con De Rossi, anche lui era un capitano. Dybala? La numero 10 va meritata" (VIDEO)

Francesco Totti è stato ospite del nuovo episodio di Betsson.sport a cui ha preso parte anche Lino Banfi. Il leggendario numero 10 ha toccato diversi argomenti, tra cui il legame che ha avuto durante la sua carriera con Daniele De Rossi: "Con Daniele non c'è mai stato attrito, ma massimo rispetto, stima, amicizia e stima reciproca. Non siamo cresciuti insieme perché ero un po' più grande però abbiamo fatto un percorso per tanti anni insieme. Lui era il "Capitan Futuro" ma alla fine era anche lui il capitano sotto tanti punti di vista".

L'ex numero 10 è tornato anche sulla vittoria della Conference League: "Ho festeggiato a casa, in famiglia. Quando vince la Roma è sempre bello, si è sempre contenti. Se giochi o non giochi non cambia niente". Totti si è espresso anche sul tema della maglia numero 10, che in passato sarebbe potuta andare a Dybala: "Dopo 3 anni non puoi prendere la 10, te la devi un po' meritare. Io l'ho presa dopo 7-8 anni. Può anche prenderla perché lui è un giocatore da numero 10. Ma quando prendi quel numero significa che sul campo hai fatto qualcosa di importante con continuità, per almeno 10-15 anni".





