Totti: "Corsa Champions? Chiunque può inciampare. Ritorno in società? Pensiamo alla Roma" (VIDEO)

Francesco Totti ha rilasciato un'intervista ai microfoni di Sportmediaset per analizzare il finale di stagione della Roma, la corsa Champions e il suo possibile ritorno in società.

Inter favorita contro la Lazio, ma i biancocelesti che chance hanno?

"Parliamo sempre di una finale, si affrontano due belle squadre. L’Inter è la strafavorita perché ha distrutto il campionato. Arriva in un momento di forma strepitosa, ma nel calcio non si sa mai".

Corsa Champions aperta: quanto deve crederci la Roma?

"Le ultime due partite sono un campionato a parte. Tante squadre lottano per un posto. Chiunque può inciampare, l’importante è che la Roma riesca a vincere queste due partite".

Gasperini è l'uomo giusto per continuare?

"Ha fatto un buon percorso, il primo anno è stato positivo. Tutto quello che è successo lo mettiamo da parte, pensiamo a queste ultime due partite che sono fondamentali. Poi la società e il Mister si metteranno seduti e valuteranno la cosa migliore da decidere".

L'anno prossimo la Roma festeggia il centenario. C'è la possibilità di vederti nel club?

"In questo momento non ci pensiamo. Come ho sempre detto, pensiamo alla Roma e basta, che è la priorità. Poi tutto quello che verrà sarà di conseguenza".

Ranieri come possibile CT della Nazionale: è l'uomo giusto?

"Se il Mister Ranieri ha la voglia e la possibilità di arrivare in Nazionale, ben venga. Potrebbe essere l’uomo giusto, perché no?".

Pronostico sulla finale?

"Non lo so, vinca il migliore. Non posso dire altro".