Totti-Blasi, quando finisce un amore: il divorzio con i conti alla mano

Era cominciato il 19 giugno del 2005, nella Basilica di Santa Maria in Aracoeli, con una cerimonia trasformata in evento nazionale, tra televisioni collegate in diretta e migliaia di tifosi assiepati in piazza del Campidoglio.

Ventuno anni dopo, la storia matrimoniale tra Francesco Totti e Ilary Blasi si avvia alla conclusione in un'aula del tribunale civile di Roma, lontano dai clamori festosi di allora ma ancora sotto l'attenzione di fotografi, cronisti e curiosi. I due si sono presentati ieri alla prima udienza di divorzio. Un passaggio decisivo, destinato ad aprire l'ultima fase giudiziaria della separazione più osservata degli ultimi anni. «Non è stato ancora firmato nulla», spiegano i legali al termine dell'udienza, durata circa due ore. Toccherà ora al giudice ratificare gli accordi. Per il divorzio è questione di giorni, un mese e mezzo al massimo. Giusto il tempo che il giudice registri la volontà espressa ieri dai due. Poi il bollo e le firme. E i due saranno nuovamente liberi di sposare altre persone. La fine del matrimonio era stata ufficializzata nel 2022. [...]

Sullo sfondo, il capitolo simbolico della disputa: quello dei Rolex scomparsi e delle borse griffate, entrati nel lessico della cronaca mondana e giudiziaria. La separazione ha avuto anche risvolti delicati: le discussioni sull'affidamento dei figli, sulle spese familiari e sull'assegno di mantenimento. Una cifra tra i dieci e i dodicimila euro mensili. [...]

(La Repubblica)