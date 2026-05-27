Tiago Pinto: "A Roma ho imparato a pensare oltre i conflitti. Sono molto contento per la Champions"

L'ex General Manager della Roma Tiago Pinto, oggi direttore sportivo del Bournemouth, con cui ha raggiunto una storica qualificazione in Europa League, in un'intervista è tornato a parlare della sua esperienza giallorossa. Pinto con la Roma ha vinto la Conference League nel 2022 e la sua avventura si è interrotta subito dopo l'esonero di Mourinho arrivato nel gennaio del 2024. Ecco alcune delle sue parole.

Una cosa imparata a Roma che è servita anche qui? [...] “A Roma ho imparato tanto, ma soprattutto il bisogno di gestire le cose imprevedibili ogni giorno ora mi fa apparire come uno che sembra non aver paura di nessun problema. Quando gli altri qui vanno nel panico, io riesco a sedermi, riflettere e gestire tutto. Quei tre anni a Roma mi hanno dato una capacità incredibile di pensare oltre i conflitti, di gestire i casini”.

Come guarda la Serie A ora?

[...] “La Roma la guardo sempre e sono molto contento non solo che si sia qualificata per la Champions, ma anche che sia arrivata terza che secondo me è bellissimo. Complimenti a tutti, soprattutto a Massara che come ds a Roma soffre sempre. Mi piace guardare la Serie A, mi preoccupo se l’Italia non va al Mondiale e non mi piace questo tutti contro tutti che c’è sempre da voi. Non è vero che secondo me mancano i talenti, ma penso che questa conflittualità renda tutto irrespirabile”.

(gazzetta.it)

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